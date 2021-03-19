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Служба безопасности Украины разоблачила на более чем миллионной взятке руководство одной из крупнейших объединенных территориальных общин Киевщины вблизи столицы. Как сообщил пресс-центр СБУ, председатель ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что за $ 25 тыс. и 700 тыс. гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов. Злоумышленники также способствовали уменьшению оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз.

Из-за действий чиновников бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали получение должностными лицами «аванса» и задержали их согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения основной части неправомерной выгоды.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.  
ForUm

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