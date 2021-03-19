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Несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России в Болгарии, сообщает BNT.

По данным источников телеканала, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет, передает Интерфакс.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях, отмечает BNT.

Тем временем источники издания «24 часа» сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

Официального подтверждения данной информации пока нет.
ForUm

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