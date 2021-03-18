Первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer (США) Украина получит уже в апреле. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

«В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что всё гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», — рассказал Заика.

Всего в Украине вакцинировали уже более 72 тыс. человек, две дозы препарата получил только один человек. Сейчас продолжается первый этап вакцинации — прививают медиков и военнослужащих. На следующей неделе должна стартовать вакцинация педагогов, рассказала эпидемиолог Ирина Колесникова.

Всего на вакцинацию через портал «Дія» записались уже более 270 тыс. человек. Воспользоваться этим сервисом могут и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и оккупированного Крыма.

«Есть три способа (записи на вакцинацию. — Ред.). Это мобильное приложение «Дія», второе — через портал «Дія», третье — через контакт-центр Министерства здравоохранения. Что касается записи через «Дію», то для того, чтобы попасть в очередь, необходимо указать только населённый пункт, в котором человеку было бы удобно вакцинироваться», — рассказал руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.