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В Украине в пятницу, 19 марта, сильного ветра не ожидается, осадков - также, разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня 19-го марта в большинстве областей Украины ожидается в пределах 2-6 ​​градусов тепла, в Крыму до + 5 + 9 градусов.

Ближайшей ночью в западных областях может быть до 3-7 градусов мороза.   

В Киеве завтра дневная температура воздуха составит + 3 + 5 градусов.
ForUm

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