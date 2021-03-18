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В Одессе полицейские задержали «вора в законе» по кличке «Мамука Хонский», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, «Мамука Хонский» незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус «вора в законе» 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.

Чтобы не допустить реализации преступных планов «вора в законе» и распространения его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. Вчера, 17 марта, оперативники задержали его.

Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол за нарушение норм миграционного законодательства.

Сейчас мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину.
ForUm

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