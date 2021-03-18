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В 132 странах мира сделано более 400 млн прививок против коронавируса.

Как передает Укринформ, такие данные приводит Bloomberg.

По последним данным, в мире ежедневно вводят примерно 9,64 млн доз COVID-вакцин.

В США с начала пандемии больше американцев получили хотя бы одну дозу, чем было выявлено положительных результатов на коронавирус. Сейчас в стране сделано 113 млн прививок. За последнюю неделю вводили в среднем 2,47 млн доз в день.

Больше всего прививок от коронавируса сделано в Китае (более 64,9 млн), странах ЕС (более 52,5 млн), Индии (более 36,4 млн), Великобритании (27 млн), Бразилии (14,4 млн) и Турции (12,3 млн).

По количеству привитых хотя бы одной дозой вакцины лидирует Израиль - 56,8% населения.
ForUm

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