За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в пригороде Луганского, захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарск оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, за прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск ОРЛО, целью которых было обострение ситуации на Луганском направлении на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы. На этот раз центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где оккупационные войска откровенно провоцировали Вооруженные силы Украины на открытие огня.

Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "Тишина".

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинскую сторону СЦКК проинформировали СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Подчеркиваем, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятые на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.