Прививки против COVID-19 в ближайшие месяцы готовы сделать 33% украинцев, при этом 61% - не готовы к такому шагу, свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Как говорится в исследовании, главной причиной нежелания делать прививки являются недоверие к вакцине – о ней заявили 54% среди тех, кто готов вакцинироваться. Так, 38,3% респондентов заявили о недоверии к любым вакцинам и вакцинации как таковой, 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 5,7% не устраивает имеющаяся вакцина, а 3,8% отметили, что вакцина не проверена.

По данным исследования, 7,3% тех, кто не намерен делать прививки, заявили об отсутствии необходимости в этом, 6,1% не будут прививки по состоянию здоровья, 4,6% боятся непредсказуемых последствий, 3,4% - уже переболели и у них есть антитела, и еще 4,6% заявили, что не будут вакцинироваться, не дав никаких объяснений.

«45% населения относятся положительно к первоочередной вакцинации публичных лиц и 25% отрицательно (похожие результаты по политикам)», - говорится в исследовании.

16% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 ув них в ближайшие шесть месяцев высокий, 39% - что средний, 31% - низкий.

Опрос проводился 10-12 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди более 2 тысяч совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.