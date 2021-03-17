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В Украине на более чем 62 тысячи прививок от COVID-19 было зафиксирована 361 незначительная побочная реакция, из них 2 случая требовали надзора врачей. Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На более чем 62 тыс. вакцинаций у нас всего была зарегистрирована 361 побочная реакция – 0,5%, из которых только две реакции требовали надзора врачей. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком. Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологических препаратов, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% - это очень малое количество», - отметил Степанов.

По его словам, собственно получасовое наблюдение за пациентом после вакцинации необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить развитие аллергии. «30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую ​​реакцию очень быстро купируют медицинские работники», - пояснил министр.

Он добавил, что остальные реакции, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 человек, незначительны. Это либо повышение температуры, либо головная боль, либо покраснение в месте введения вакцины.

Напомним, вакцинация против COVID-19 началась в Украине 24 февраля. По состоянию на 15 марта первую дозу вакцины получили 62083 человека.
ForUm

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