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Заместитель главы МВД Антон Геращенко призвал службы доставки не нанимать на работу сотрудников, нарушающих правила дорожного движения.

Так он отреагировал на видео, где патрульные безуспешно пытались задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания.  

«Кто-то критиковал действия полиции. Кто-то посмеивался. Кто-то говорил – мол, какой молодец этот мачо на мотороллере. А я вот не считаю его ни мачо, ни молодцом. Водитель мотороллера злостный нарушитель ПДД. Он проехал на красный свет, рискуя попасть под колеса другой машины. Он мог погибнуть или потерять здоровье. Подвести под уголовную ответственность другого участника дорожного движения», - написал Геращенко.

Именно поэтому, по его словам, патрульные стремились задержать этого водителя, чтобы составить на него протокол о нарушении ПДД.

Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование.

«Обращаюсь сейчас ко всем службам доставки, использующим мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, которые нагло и дерзко нарушают правила Дорожного Движения, как это было в данном случае», - призвал замминистра.
ForUm

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