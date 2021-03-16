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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки «Armageddon».

Как заявили в СБУ, из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», - говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу «MISP-UA».

На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:

  • соответствующие индикаторы киберугроз;
  • рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства;
  • инструменты для поиска вредоносных программ.

СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

 
ForUm

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