Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки «Armageddon».
Как заявили в СБУ, из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.
«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», - говорится в сообщении.
О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу «MISP-UA».
На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:
- соответствующие индикаторы киберугроз;
- рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства;
- инструменты для поиска вредоносных программ.
СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время