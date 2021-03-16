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Украина впервые примет участие в международных соревнованиях «Warriorgames» проходящих в США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина впервые примет участие в международных соревнованиях «Warriorgames» в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины», -  говорится в Twitter Зеленского.
ForUm

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