Украина впервые примет участие в международных соревнованиях «Warriorgames» проходящих в США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина впервые примет участие в международных соревнованиях «Warriorgames» в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины», - говорится в Twitter Зеленского.
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