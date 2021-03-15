Служба безопасности Украины блокировала добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более чем 19 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же земельный участок не находился на балансе предприятия.

По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тыс. тонн торфа. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.