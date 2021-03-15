также в разделеОбщество
SIPRI: Украина занимает 12 место в мире по экспорту оружия 6
В Черкассах развернут временный COVID-госпиталь 9
Мендель запускает шоу на телеканале «Дом» 11
Ляшко заразился коронавирусом 20
Венедиктова санкционировала новые подозрения бывшим руководителям «Приватбанка» 21
Россия более трех месяцев не отдает тело убитого на границе украинца 10
Опытные образцы ракетного комплекса «Нептун» передали ВМС 12
В Украине заработали новые прокуратуры 25
Реорганизацию Академии госуправления при президенте оспорили в суде 12
В уголовном процессе хотят ввести электронный документооборот 10
Ляшко: В Украине сейчас вторая волна коронавируса 20
СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков ОРЛО 17
Молдова отказала судье Чаусу в убежище 13
МВД: Причастность подозреваемого к убийству 7-летней девочки установила экспертиза 25
В 2019 году гражданство в ЕС получили более 18 тысяч украинцев 19
Минздрав: Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации 35
В Украине больными COVID-19 занята уже половина коек интенсивной терапии 28
На Киевщине хакеры с помощью вируса украли более 5 миллионов 34

Служба безопасности Украины блокировала добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более чем 19 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же земельный участок не находился на балансе предприятия.

По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тыс. тонн торфа. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
10
Теги