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Грузии в 29 медучреждениях с сегодняшнего дня началась кампания по вакцинации жителей от коронавируса, передает Укринформ.

Первую прививку вакциной AstraZeneca получила одна из медработниц.

Врачи вакцинируются добровольно, всего вакцинации подлежат 54 тысячи медработников. Вакцинацию планируется проводить в 82 медучреждениях, сказано в публикации.

После врачей прививки получат пожилые жители, в частности речь идет о постояльцах домов престарелых. Также будут вакцинированы сотрудники персонала по уходу за ними. Третий этап вакцинации коснется жителей старше 75 лет, сообщило издание.

Заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, был вакцинирован от коронавируса вакциной Astrazeneca в прямом эфире. Имнадзе сделали прививку в Тбилисской инфекционной больнице.

 
ForUm

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