Турция с 15 марта 2021 года вновь меняет правила въезда в страну.

Как сообщает Министерство здравоохранения Турции, требование по заполнению бумажной COVID-анкеты во время полета заменяется на заполнение специальной онлайн-формы по ссылке за 72 часа до поездки. В анкете просят указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну (морской, авиа и т.д.), передает УНИАН.

Затем пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать ее на устройство (смартфон, планшет и тд.) и предъявить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Авиакомпании обязаны отказать в посадке на борт самолета пассажирам без анкеты.

Требование распространяется на всех пассажиров, в том числе граждан Турции, направляющихся в страну, кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета.

Как отмечается на сайте турецкого Минздрава, это нововведение призвано защитить здоровье пассажиров во время пребывания в Турции. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES (они уже используются внутри страны гражданами Турции), благодаря которому с туристами свяжутся в том случае, если у них или у людей, с которыми они контактировали во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.

Также турецкие власти предупреждают, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

Также отмечается, что это требование будет действовать как минимум до 14 апреля 2021 года.