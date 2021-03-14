Во время оккупации Крыма в 2014 году подразделения Вооруженных сил Украины могли занять и удерживать крымские аэродромы и прочие стратегические объекты, заявил в интервью Крым.Реалии замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров, который входил в состав военной делегации в Крым.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», - сказал он.

По словам генерала, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ. Однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

«Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем», - заявил Назаров.