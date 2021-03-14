По случаю Дня украинского добровольца Президент Владимир Зеленский подписал указ № 97/2021, которым наградил государственными наградами добровольцев, проявивших личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующий документ от 12 марта обнародован на сайте Главы государства.
Так, Президент отметил орденом «За мужество» III степени 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.
Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и ОУН.
Также отмечено наградами членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот», Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь».
«Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины», - цитирует Главу государства пресс-служба.
Напомним, в Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.
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