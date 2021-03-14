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Олигарх Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины журнала Forbes. Его капитал оценили в 7,6 миллиарда долларов.

Состояние Ахметова увеличились с 2,8 миллиарда долларов в 2020 году до 7,6 миллиарда долларов. В прошлом году отмечалось, что, по сравнению с пиковым 2013 годом, состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз.

Теперь Ахметов занимает 330 место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Наибольшие его активы - это компании Метинвест - 3,3 миллиарда долларов и ДТЭК - 2,1 миллиарда.

Второе место в перечне у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. 

На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось на миллиард - до 2,1 миллиарда долларов.
ForUm

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