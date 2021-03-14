По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 048 963 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Подтверждено 2 659 765 смертей от COVID-19.
Более 96,5 млн больных уже вылечились. Продолжают бороться с болезнью — более 20,8 млн людей.
Лидерами по количеству выявленных случаев инфицирования COVID-19 остаются США (30043662), Бразилия (11439250) и Индия (11358644).
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.
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