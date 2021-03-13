Общее количество задержанных на форуме "Объединенных демократов" в Москве составило 150 человек. Об этом сообщают российские СМИ.
Задержанным инкриминируют участие в мероприятии, организованном организацией, которая в России объявлена нежелательной.
Сейчас они находятся в ОВД Метрогородок, Гольяново, Измайлово, Новокосино, Преображенское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово.
Всего на форуме присутствовали более 170 участников. Среди задержанных были Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.
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