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Общее количество задержанных на форуме "Объединенных демократов" в Москве составило 150 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Задержанным инкриминируют участие в мероприятии, организованном организацией, которая в России объявлена нежелательной.

Сейчас они находятся в ОВД Метрогородок, Гольяново, Измайлово, Новокосино, Преображенское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово.

Всего на форуме присутствовали более 170 участников. Среди задержанных были Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.
ForUm

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