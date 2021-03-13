На выходных, 13-14 марта, в Украине ожидается потепление, а также местами осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 13 марта, синоптики прогнозируют ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 10-12° тепла, в восточных областях и в Сумской области ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В воскресенье, 14 марта, ночью в юго-восточной части небольшой мокрый снег, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем в большинстве областей 6-11° тепла, на Левобережье 3-8° тепла. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-vyhodnyh-nakonec-to-potepleet-prognoz-pogody-v-ukraine-na-13-14-marta-1743079.html