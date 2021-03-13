также в разделеОбщество
Генерал: ВСУ могли занять аэродромы Крыма в 2014 14
В Ужгороде отменили занятия в школах для 1−4 классов 9
На вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек 10
Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами 8
Ахметов снова возглавил рейтинг самых богатых украинцев 21
В Карпатах повышенный уровень опасности 9
В Украине отмечают день добровольца 12
Ляшко оценил скорость вакцинации в Украине 23
МОЗ назвал побочные эффекты от Covishield 40
В Украине еще более 9 тысяч случаев COVID-19 44
Боевики блокируют работу 5 КПВВ на Донбассе 15
Уже в семи областях превышен уровень госпитализаций с COVID-19 61
Суд арестовал имущество, которое Яценко успел переписать на гражданскую жену 50
«Буковель» закрывают до конца марта 32
Вакцинация в Украине: за сутки привились еще 9 тысяч украинцев 14
Максимум с начала года: в Украине более 13 тысяч новых случаев COVID-19 62
12 марта. Картина дня 38
Президент одобрил усиление ответственности за нарушение ПДД 56

На выходных, 13-14 марта, в Украине ожидается потепление, а также местами осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 13 марта, синоптики прогнозируют ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 10-12° тепла, в восточных областях и в Сумской области ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В воскресенье, 14 марта, ночью в юго-восточной части небольшой мокрый снег, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем в большинстве областей 6-11° тепла, на Левобережье 3-8° тепла. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-vyhodnyh-nakonec-to-potepleet-prognoz-pogody-v-ukraine-na-13-14-marta-1743079.html
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
24
Теги