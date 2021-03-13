В Одессе неизвестные с помощью квадрокоптера сбросили гранату во двор совладельца сети кинотеатров. Никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел в четверг, 11 марта, на улице Дачная.
По приезду на место происшествия правоохранители обнаружили обломки взрывного устройства и квадрокоптера.
По информации источников Думская, злоумышленники использовали квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Квадрокоптер был поврежден осколками гранаты, поэтому и упал неподалеку от дома.
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