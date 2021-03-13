также в разделеПроисшествия
Спасатели вырезали пострадавшую из машины после ДТП в Хмельницкой области 11
Россиянин пытался подкупить украинских пограничников за 2100 долларов 15
На трассе под Одессой погиб полицейский 13
В Николаеве чиновник ОГА пытался скрыться на автомобиле от патрульных и предлагал им взятку 14
Смертельное ДТП в Ривненской области совершил подросток 17
В армии за сутки на коронавирус заболели более 220 человек 13
На Донбассе в ДТП погиб полицейский 17
На фронте от пули снайпера боевиков погиб украинский военный 27
На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали 5 человек 12
В Чехии погибли двое украинских заробитчан 26
У берегов Нигерии пираты атаковали танкер с украинцами 75
На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен военный 18
На Херсонщине нашли задушенной 7-летнюю девочку 30
На Донбассе за полгода погибли восемь гражданских 12
Названы имена погибших при крушении судна у берегов Румынии 42
МИД: С затонувшего сухогруза спасли 10 моряков, двое погибли, одного ищут 21
СМИ: В Черном море затонул сухогруз с украинцами, есть погибшие 38
ООС: Боевики открывают огонь и оборудуют новые позиции 12

В Одессе неизвестные с помощью квадрокоптера сбросили гранату во двор совладельца сети кинотеатров. Никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, на улице Дачная.

По приезду на место происшествия правоохранители обнаружили обломки взрывного устройства и квадрокоптера.

По информации источников Думская, злоумышленники использовали квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Квадрокоптер был поврежден осколками гранаты, поэтому и упал неподалеку от дома.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
28
Теги