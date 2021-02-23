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Создание военной полиции с полномочиями осуществления досудебного следствия могло бы ускорить расследование многих случаев, которые происходят на Донбассе, заявил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции в Укринформе.

«Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в том году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия», - сказал Таран.

По его словам, сейчас, если погиб военный, все «отходят и ждут прибытия органов правопорядка, в частности Министерства внутренних дел, чтобы именно они проводили расследование, проводили досудебное следствие». При этом теряется много времени.

Глава МОУ отметил, что это одна из причин, почему имена погибших защитников общество узнает порой с задержкой.

«Я непосредственно столкнулся с пожаром на территории Луганской области, когда был случай гибели, и сталкиваюсь с причинами задержки этой информации. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет полномочий на проведение досудебного следствия. Мы нашли - там подорвался БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться», - привел пример министр обороны.

Как сообщалось, в Министерстве обороны разработали законопроект «О Военной полиции», однако к нему выразили замечания несколько ведомств, в частности Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и ГБР.
ForUm

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