Европейский банк реконструкции и развития выделит 50 миллиона евро на обновление подвижного состава Киевского метрополитена.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, передает УНИАН.

«На данный момент завершена подготовка и в ближайшие дни подпишем финансовые соглашения на 50 миллионов евро на закупку нового подвижного состава для Киевского метрополитена», - сказал он.

Также он отметил, что благодаря помощи ЕБРР 12 городов Украины за предыдущие годы закупили 450 единиц нового электротранспорта, в этом году планируется поставка ещё 150 единиц.