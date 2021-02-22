также в разделеСтолица
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 169 человек 17
Зеленский анонсировал начало строительства Киевской обходной дороги 29
COVID-19 в Киеве: за день более 70 госпитализаций 12
После убийства пешехода в центре Киева водителя арестовали 30
В Киеве подтвердили более 400 новых случаев коронавируса 9
В Киеве водитель-иностранец до смерти избил пешехода 61
В Киеве бесплатный тест на COVID-19 можно сдать в 71 пункте 17
В Киеве упал строительный кран 23
Киев готовится к возможным подтоплениям 15
В Киеве украли велосипед нидерландского дипломата 42
В Киеве – 544 случая COVID-19 за сутки 16
Киев может попасть в оранжевую зону карантина 11
ГБР: 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно 14
В Киеве за сутки обнаружили 513 новых случаев COVID-19 15
На станциях «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» взрывчатки не нашли 11
Патрульные задержали в столице пьяного водителя маршрутки 15
В Киеве «заминировали» две станции метро 15
В Киеве поезд смял авто: пассажир погиб, водителя задержали 23

Европейский банк реконструкции и развития выделит 50 миллиона евро на обновление подвижного состава Киевского метрополитена.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, передает УНИАН.

«На данный момент завершена подготовка и в ближайшие дни подпишем финансовые соглашения на 50 миллионов евро на закупку нового подвижного состава для Киевского метрополитена», - сказал он.

Также он отметил, что благодаря помощи ЕБРР 12 городов Украины за предыдущие годы закупили 450 единиц нового электротранспорта, в этом году планируется поставка ещё 150 единиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги