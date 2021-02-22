Строительство горнолыжного курорта «Боржава» в Закарпатской области начнется в 2021 году, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Новые курорты в Закарпатской области – «Боржава», горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году, в Славском новый большой курорт», - сказал он в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура», передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее Офис президента сообщал о заинтересованности в воплощении проекта в Боржаве, который презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании «Боржава Эссет» Гернот Ляйтнер в июле 2020 года.