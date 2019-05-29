Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области отказало застройщику в выдаче разрешения на начало работ по размещению ветряков на полонине Боржава.

Об этом сообщил первый заместитель Ужгородского городского головы, один из лидеров движения «Save Borzhava» Иштван Цап.

«Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области, учитывая грубые нарушения в проекте, отказало в выдаче разрешения на начало строительных работ по размещению ветряков на жемчужине Карпат – пололине Боржава!», - написал он в Facebook.

Последний паводок стал ярким свидетельством того, к каким последствиям приводит варварское и потребительское вмешательства людей в природу.

«В пололине Боржава берут начало сотни ручейков. Эта пололина – огромная территория – водозабор для таких рек, как Звор, Большой Звор, Веча, Латорица, Рика, Боржава. Не надо быть профессором по экологическим вопросам, чтобы понять – застройка Боржавы имела бы следствием уничтожение на огромной территории экосистемы альпийских (субальпийских) лугов, которые прекрасно удерживает осадки и защищают от наводнений, и привело бы к стремительной эрозии почв на крутых склонах хребта», - пояснил Цап.

Следовательно, по его словам, уже не только ливни, даже дожди вызвали бы наводнения и, впоследствии, селевые оползни. Убытки исчислялись бы сотнями миллионов гривен.