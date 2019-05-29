Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области отказало застройщику в выдаче разрешения на начало работ по размещению ветряков на полонине Боржава.
Об этом сообщил первый заместитель Ужгородского городского головы, один из лидеров движения «Save Borzhava» Иштван Цап.
«Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области, учитывая грубые нарушения в проекте, отказало в выдаче разрешения на начало строительных работ по размещению ветряков на жемчужине Карпат – пололине Боржава!», - написал он в Facebook.
Последний паводок стал ярким свидетельством того, к каким последствиям приводит варварское и потребительское вмешательства людей в природу.
«В пололине Боржава берут начало сотни ручейков. Эта пололина – огромная территория – водозабор для таких рек, как Звор, Большой Звор, Веча, Латорица, Рика, Боржава. Не надо быть профессором по экологическим вопросам, чтобы понять – застройка Боржавы имела бы следствием уничтожение на огромной территории экосистемы альпийских (субальпийских) лугов, которые прекрасно удерживает осадки и защищают от наводнений, и привело бы к стремительной эрозии почв на крутых склонах хребта», - пояснил Цап.
Следовательно, по его словам, уже не только ливни, даже дожди вызвали бы наводнения и, впоследствии, селевые оползни. Убытки исчислялись бы сотнями миллионов гривен.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время