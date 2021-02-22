В Одессе создана первая группа из 30 чиновников мэрии, которые пройдут обучение для совершенствования знаний украинского языка.

Как передает УНИАН, об этом стало известно сегодня во время совещания в мэрии.

Как отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, в общей сложности заявки для участия в семинарах прислали более 1 тыс. человек.

«В настоящее время мы сформировали первую группу из 30 человек», - сказала чиновница.

Она пояснила, что в группу вошли специалисты, которые работают непосредственно с документами и в силу специфики своих должностных обязанностей общаются с горожанами.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 14:00, обучающая программа состоит из 8 занятий, которую будут вести три педагога.

После завершения обучения участники программы получат соответствующий сертификат.

Кроме того, по словам Буйневич, планируется издать специальный справочник специфических терминов на украинском языке, которые необходимо знать (которые применяют в работе) чиновникам мэрии.



