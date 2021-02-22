также в разделеМир
Боррель: РФ взяла курс на конфронтацию с ЕС
СМИ: Совет ЕС поддержит новые санкции против РФ за арест Навального 9
В мире число случаев коронавируса приближается к 112 миллионам 9
Британия в ООН потребует реакции на нарушение прав человека в тоталитарных странах 12
США готовят ответ на хакерскую атаку SolarWinds 89
В ЕС обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по Навальному 63
Швеция зафиксировала первый случай «бразильского» коронавируса 11
Посол США заявил об ухудшении отношений с Россией 16
У звездного футболиста из-за коронавируса умерла мать 17
Билл Гейтс назвал виновных в гибели людей из-за непогоды в США 25
Первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа произошел в России 22
Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке 15
Черногория начала вакцинацию российским «Спутником V» 13
Трамп впервые после ухода с должности выступит публично 15
Тихановская надеется, что люди в Беларуси выйдут на улицы весной 22
Илон Маск прокомментировал высокий курс биткоина 50
Австралия начала вакцинацию от COVID-19 26
Иран завершил расследование катастрофы МАУ 28

Польша рассматривает возможность введения требования негативного теста на коронавирус для въезда в страну - новые правила могут объявить уже на этой неделе.

Об этом сообщили топ-чиновники здравоохранения страны, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Niezalezna.

«Мы рассматриваем возможность внедрения системы, согласно которой пересечение нашей границы, особенно южной, было бы возможным в случае предоставления отрицательного результата теста на коронавирус», - сказал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Информацию TVN24 подтвердил министр здравоохранения Адам Недзельский. Министра спросили о планах, связанных с обязательством иметь отрицательный результат теста в случае приезда в Польшу из-за рубежа.

По словам Недзельского, человеку с отрицательным результатом теста на коронавирус не придется отбывать карантин после въезда в страну. Он отметил, что отрицательный тест будет не пропуском для въезда в страну, а пропуском для выхода из карантина.

«Пограничники заявляют, что для достижения этой оперативной способности на отдельных пограничных пунктах примерно 48 часов. Так что я думаю, что до конца недели это станет фактом», - сказал Недзельский.

Это означает, что для того, чтобы въехать в страну и не попасть под карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.

«Вероятно, это будет иметь место на южной и западной границе», - добавил министр.

На вопрос о том, что будет с теми, кто работает за границей и каждый день ездит на работу, министр ответил, что это решение должно быть очень хорошо проработано.

«Но в целом это тестирование будет нормой. Посмотрим, допустим ли мы исключения из этого», - добавил он.

По его словам, Польша находится на пороге третьей волны эпидемии коронавируса, которая, вероятно, достигнет пика в конце марта или начале апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги