Польша рассматривает возможность введения требования негативного теста на коронавирус для въезда в страну - новые правила могут объявить уже на этой неделе.

Об этом сообщили топ-чиновники здравоохранения страны, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Niezalezna.

«Мы рассматриваем возможность внедрения системы, согласно которой пересечение нашей границы, особенно южной, было бы возможным в случае предоставления отрицательного результата теста на коронавирус», - сказал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Информацию TVN24 подтвердил министр здравоохранения Адам Недзельский. Министра спросили о планах, связанных с обязательством иметь отрицательный результат теста в случае приезда в Польшу из-за рубежа.

По словам Недзельского, человеку с отрицательным результатом теста на коронавирус не придется отбывать карантин после въезда в страну. Он отметил, что отрицательный тест будет не пропуском для въезда в страну, а пропуском для выхода из карантина.

«Пограничники заявляют, что для достижения этой оперативной способности на отдельных пограничных пунктах примерно 48 часов. Так что я думаю, что до конца недели это станет фактом», - сказал Недзельский.

Это означает, что для того, чтобы въехать в страну и не попасть под карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.

«Вероятно, это будет иметь место на южной и западной границе», - добавил министр.

На вопрос о том, что будет с теми, кто работает за границей и каждый день ездит на работу, министр ответил, что это решение должно быть очень хорошо проработано.

«Но в целом это тестирование будет нормой. Посмотрим, допустим ли мы исключения из этого», - добавил он.

По его словам, Польша находится на пороге третьей волны эпидемии коронавируса, которая, вероятно, достигнет пика в конце марта или начале апреля.