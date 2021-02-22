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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России, Беларуси, Китае и Мьянме.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством, выдержки из текста которого опубликовал Bloomberg.

По информации агентства, Рааб укажет на позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и предупредит, что Россия не выполняет своих международных обязательств.

«Порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», - отметил Рааб, комментируя решение суда в отношении оппозиционера.

Кроме того, МИД Британии заявит о систематическом нарушении прав человека еще в трех странах. Он скажет о кризисе прав человека в Беларуси после жестокого подавления протестующих, не согласных с итогами президентских выборов, а также потребует предоставить верховному комиссару ООН по правам человека немедленный и беспрепятственный доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая из-за нарушения прав уйгуров, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин.

Помимо этого, министр осветит нарушения в Мьянме и призовет военных в этой стране отойти в сторону и освободить гражданских лидеров.
ForUm

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