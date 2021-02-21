В Киеве зафиксировали 200 новых случаев коронавируса за день - всего в столице уже 134506 подтвержденных случаев. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в воскресенье, 21 февраля.

При этом выздоровел 21 человек (всего - 91803), а скончались шестеро киевлян (всего - 2573).

Накануне заболели 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, шесть девочек в возрасте от шести до 16 лет и пять мальчиков от года до 10 лет. В больницы доставили 73 больных COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4489 человек, зафиксировано 58 летальных случаев, 1557 пациентов выздоровели.