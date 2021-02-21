В Швеции выявили первый случай заражения мутировавшим бразильским штаммом коронавируса. Заразились четыре человека.
Об этом сообщает Синьхуа.
Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.
«Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает», - утверждает издание.
Ни один из инфицированных людей не выезжали за пределы Швеции в последнее время.
Подчеркивается, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.
«В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений», - сообщают в агентстве.
Напомним, развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно.
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