Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения информацию о первом в мире случае заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H5N8. Его обнаружили у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет Meduza.

По ее словам, все больные работники птицефабрики, где в декабре 2020 года была вспышка гриппа среди поголовья птиц, перенесли заболевание легко, а исследователям удалось зафиксировать реакцию иммунной системы пациентов на инфекцию. Попова подчеркнула, что, несмотря на то, что переход птичьего вируса на человека зафиксировали впервые, от человека к человеку он пока не передается.

«Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время. Обнаружение этих изменений, пока вирус еще не способен передаваться от человека к человеку, дает нам время для того, чтобы подготовиться к возможным изменениям и адекватно на них отреагировать», — добавила она.

Reuters сообщает, что этот случай с новым штаммом гриппа является первым в мире. Последние несколько месяцев вспышки штамма H5N8 регистрировали в России, Китае, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но только среди домашних птиц.