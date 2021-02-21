Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".
Об этом она заявила в интервью изданию Le Temps, передает "Белсат".
Оппозиция сейчас пытается улучшить свою организацию, сообщила Тихановская. Уличные протесты продолжатся, "возможно, весной", надеется она.
«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», - заявила Тихановская.
По ее словам, предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной», - отметила она.
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