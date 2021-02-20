Корпорация Facebook возвращается к переговорам с правительством Австралии после недавнего ограничения доступа для австралийцев.

Об этом сообщает The Hill.

«Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии (между правительством и Facebook), чтобы мы смогли привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решил, судя по всему, снова подружиться с нами и восстановить разговор», — сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как соцсеть заблокировала страницы государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы. Милнер отметил, что компания «сожалеет об ошибках».

Социальная сеть Facebook запретила австралийским пользователям и СМИ делиться местными и международными новостями из-за закона, который обяжет Facebook, Google и другие платформы платить за контент СМИ.

Премьер-министр Моррисон в ответ на инцидент заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Он также подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.