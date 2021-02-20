Американский марсоход NASA Perseverance прислал на Землю первые цветные фотографии Марса.

Фотографии обнародованы в официальном аккаунте марсохода в Twitter.

Марсоход приземлился на Красной планете в четверг (18 февраля) после очень быстрого погружения в атмосферу, за которым последовало быстрое замедление благодаря никогда ранее не использовавшемуся космическому крану.

Напомним, недавно марсоход NASA Perseverance с ядерным двигателем совершил спуск в атмосферу Красной планеты и посадку на ее поверхность.