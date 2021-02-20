также в разделеМир
Границы США с Мексикой и Канадой останутся закрытыми
Власти Мьянмы полностью заблокировали Wikipedia 9
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество заключить новое «пандемическое соглашение» 18
Bloomberg: Больше всего COVID-прививок сделали в США, Китае и ЕС 12
США вернулись к Парижскому климатическому соглашению 11
Развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно 10
СМИ сообщают о предотвращении убийства 7-летнего принца Джорджа 26
Марсоход NASA сел на Красную планету 92
В Европарламенте предложили отстранить Беларусь от Евровидения-2021 63
Илон Маск решил создать новую криптовалюту 29
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 17
В мире от COVID-19 выздоровели уже более 85 миллионов человек 10
Премьер Грузии подал в отставку 95
ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального 53
Разведка Эстонии: РФ готовится к масштабному конфликту с НАТО 561
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике 77
На Сицилии проснулся вулкан Этна 84
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 38

Американский марсоход NASA Perseverance прислал на Землю первые цветные фотографии Марса.

Фотографии обнародованы в официальном аккаунте марсохода в Twitter.

 

Марсоход приземлился на Красной планете в четверг (18 февраля) после очень быстрого погружения в атмосферу, за которым последовало быстрое замедление благодаря никогда ранее не использовавшемуся космическому крану.

Напомним, недавно марсоход NASA Perseverance с ядерным двигателем совершил спуск в атмосферу Красной планеты и посадку на ее поверхность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги