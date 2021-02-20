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В Одессе в 03:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже.

Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв.

До прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.

Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Отметим, ночью в Одессе, по данным синоптиков, было минус семь градусов мороза.
ForUm

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