Для эффективного предупреждения пандемий в будущем, мировому сообществу чрезвычайно необходимо заключить новое глобальное соглашение.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время виртуального участия в «Специальной сессии» Мюнхенской конференции в сфере безопасности, передает Укринформ.

«Я думаю, что Большая семерка должна предложить «пандемическое соглашение», в которое можно внести многое из того, о чем мы говорили ранее. Если мы серьезно относимся к пандемиям, нам нужно новое соглашение», - сказал Гебреисус.

По его убеждению, в этом соглашении обязательно должно быть предусмотрено увеличение финансирования общественного здоровья, механизмы распределения вакцин и другого медицинского сотрудничества.

По словам Гебреисуса, подобный глобальный договор «поможет подготовить мир к будущему».

«Ключевой является совместная работа, учитывая то, что мир - это очень взаимосвязанное маленькое село и закрытие в себе не поможет. Мы должны сотрудничать, и очень дорого заплатили за это осознание. Необходимо уделять внимание солидарности», - подытожил глава ВОЗ.

Как сообщалось, в декабре прошлого года было объявлено, что учитывая пандемию COVID-19, 57-я Мюнхенская конференция в сфере безопасности впервые за полвека не пройдет согласно графику.