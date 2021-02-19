также в разделеМир
Bloomberg: Больше всего COVID-прививок сделали в США, Китае и ЕС 9
США вернулись к Парижскому климатическому соглашению 11
Развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно 10
СМИ сообщают о предотвращении убийства 7-летнего принца Джорджа 26
Марсоход NASA сел на Красную планету 80
В Европарламенте предложили отстранить Беларусь от Евровидения-2021 63
Илон Маск решил создать новую криптовалюту 29
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 17
В мире от COVID-19 выздоровели уже более 85 миллионов человек 10
Премьер Грузии подал в отставку 95
ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального 53
Разведка Эстонии: РФ готовится к масштабному конфликту с НАТО 436
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике 77
На Сицилии проснулся вулкан Этна 84
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 37
НАТО увеличит финансирование военной деятельности у границ с РФ 32
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 34
Во Франции заявили о масштабной кибератаке на госучреждения 20

Для эффективного предупреждения пандемий в будущем, мировому сообществу чрезвычайно необходимо заключить новое глобальное соглашение.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время виртуального участия в «Специальной сессии» Мюнхенской конференции в сфере безопасности, передает Укринформ.

«Я думаю, что Большая семерка должна предложить «пандемическое соглашение», в которое можно внести многое из того, о чем мы говорили ранее. Если мы серьезно относимся к пандемиям, нам нужно новое соглашение», - сказал Гебреисус.

По его убеждению, в этом соглашении обязательно должно быть предусмотрено увеличение финансирования общественного здоровья, механизмы распределения вакцин и другого медицинского сотрудничества.

По словам Гебреисуса, подобный глобальный договор «поможет подготовить мир к будущему».

«Ключевой является совместная работа, учитывая то, что мир - это очень взаимосвязанное маленькое село и закрытие в себе не поможет. Мы должны сотрудничать, и очень дорого заплатили за это осознание. Необходимо уделять внимание солидарности», - подытожил глава ВОЗ.

Как сообщалось, в декабре прошлого года было объявлено, что учитывая пандемию COVID-19, 57-я Мюнхенская конференция в сфере безопасности впервые за полвека не пройдет согласно графику.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
12
Теги