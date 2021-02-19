Несмотря на значительное повышение температуры, прогнозируемое на 20 февраля, морозы вернутся уже через несколько дней, хотя и не такие мощные, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на запрос Радио Свобода.

Он указал на то, что обоснованные синоптические прогнозы можно делать в течение 15 дней. По оценке Кульбиды, потепление будет продолжаться несколько дней. Поэтому в течение ближайших двух недель температура будет незначительно колебаться, однако погода будет оставаться зимней. «Мы ждем в течение ближайших трех, даже четырех дней повышение температуры, причем очень существенное, а затем небольшое снижение, которое будет продолжаться и в дальнейшем таким образом, что ночные температуры будут составлять от 5 до 10 градусов мороза, а дневные - от 0 до 5 градусов мороза», - предположил метеоролог.

Кульбида привел понятие метеорологической весны, которая наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 0 градусов по Цельсию. В последние годы, по его словам, даты начала метеорологической весны стали более ранними. «Если в среднем еще 30 лет назад температура воздуха через 0 градусов даже на севере Украины переходила в середине марта, то сейчас она может перейти ранее. То есть мы должны говорить о ранней весне даже на севере Украины», - рассказал директор Укргидрометцентра.

Он подтвердил, что резкий перепад температуры является одним из проявлений изменений климата.

На 20 февраля Укргидрометцентр прогнозирует в целом по Украине около -1 - -3 градусов днем, незначительный плюс на западе, до -5 - -7 градусов на Черниговщине и Сумщине. 19 февраля днем ​​в целом по Украине - 7-8 градусов мороза, на западе - от -3 до -6.