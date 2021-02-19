Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%, а из стран СНГ в целом – на 29%, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Это главная новость экономической геополитики», - написал он в Facebook.

«В целом когда-то доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1 процент (Россия соответственно – 5,5%). Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. Импорт сократился на 6,2%», - отметил Качка.

По его словам, ЕС является доминирующим, якорным торговым партнером Украины.

«На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение и импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%)», - отметил торгпред.

Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай в структуре нашей торговли место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта.

Доля США в нашей торговле осталась неизменной: 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта. Хотя наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле немножко выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота.