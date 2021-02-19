Уже завтра, 20-го февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается + 1 + 5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории в течение дня предполагается 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов.

Ближайшей ночью больно морозно, ночь на воскресенье уже будет с просто умеренным морозом, а днем ​​в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с «плюсами».

Снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории – без осадков, антициклон будет доминировать. Днем в субботу и воскресенье в Украине – без осадков.

В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки – вряд ли. В столицу идет потепление. Ближайшей ночью еще побудет мороз, до -13-15 градусов, но уже завтра днем ​​столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится.