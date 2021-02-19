В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили к 544 человек. Умерли 7 больных, сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Киеве в последние дни количество больных коронавирус, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки обнаружили 544 инфицированных. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 2564 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 133891», - сообщил Кличко.

Увеличилось и количество госпитализированных – в больницы столицы попали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 897 человек. Всего коронавирус преодолели 91 037 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 111, Днепровском - 82 и в Деснянском районе – 79 случаев.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирус. Из них двое детей. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - почти 27 процентов», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 19 февраля зафиксировано 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.