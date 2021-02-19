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За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил  зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми.

Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска – из стрелкового оружия. На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

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