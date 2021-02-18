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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».

«Хочу сказать одну вещь: мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить «они нас провоцируют и стреляют, убивают». Это странная формулировка. Мы должны говорить «они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине», а не «провоцируют». Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно», - сказал Кравчук.

Также Кравчук рассказал, что в ближайшее время будут работать контрольные пункты.

«Вчера мы договорились о КПВВ, думаю, в ближайшее время они будут работать. С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность», - сказал первый президент Украины.
ForUm

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