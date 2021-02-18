также в разделеОбщество
Директора боярского лицея, где отравились школьницы, отстранили от должности 13
Украина перезапустит конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ 13
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 54
РФ блокирует допуск инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО 14
Прокуратура запросила для Стерненко 8 лет тюрьмы по делу о похищении человека 31
Оккупанты арестовали задержанных во время вчерашних обысков в Крыму 17
17 февраля. Картина дня 13
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с COVID-19 22
В Украине перед оттепелью ударят 29-градусные морозы 40
На Буковине заняты более 80% коек для больных COVID-19 14
На Житомирщине задержали живодера, который убивал и ел соседских собак 23
Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 миллиона 12
Укрзализныця хочет внедрить Wi-Fi во всех поездах 15
Кабмин разрешил пустить зрителей на матч «Динамо» - «Брюгге» 15
Украина вынесет вопрос обысков в Крыму на Генассамблею ООН 17
Поселку на Донбассе хотят вернуть название Нью-Йорк 24
НАТО расширит работу по улучшению совместимости с ВСУ 12
В Украине снимут фильм, который развенчает советские мифы о Донбассе 28

Вакцинацию от коронавируса в Украине на первом и втором ее этапах смогут пройти не только медики, но и пожилые люди. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

«На первом этапе кроме группы риска по профессиональному признаку у нас еще есть те граждане, которые пребывают в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых, мы их будем вакцинировать на первом этапе. На втором этапе, где предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан, мы уже говорим о вакцинации, в том числе граждан старше 80 лет, их 1 млн 16 тысяч. Исходя из графика поставок, мы точно знаем, что второй этап сможем начать уже в марте. Следующий шаг – 75+, 65-75, и в том числе граждане от 18 до 59, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания», - сказал  он.

По словам Степанова, в Украине никогда не проводилась вакцинация подобного масштаба. Он подчеркнул, что вакцинировать необходимо как минимум 60% граждан страны.

Он также разъяснил ситуацию с противопоказаниями к прививке.

«Мы сказали, например, в отношении беременных, что нужно им вакцинироваться. Более того, если женщина узнала о беременности после первой дозы, то мы рекомендуем не делать вторую дозу. Но в то же время все равно у человека есть выбор. Или, например, мы рекомендуем не делать прививку, если прошло меньше 6 месяцев после заболевания COVID-19, у человека есть антитела, и он может отсрочить. Все это мы предусмотрели, это важный момент. Мы когда начнем, мы уже не будем останавливаться», - сказал министр.

Вакцинация, по его словам, начнется в феврале, а точные сроки зависят от даты прибытия первой партии вакцины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги