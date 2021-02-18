Беларусь могут лишить возможности участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2021.

С таким предложением выступила депутат Европейского парламента Карин Карлсбро, передает УНИАН.

«Выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Беларусь от участия в весеннем конкурсе песен «Евровидение» в Нидерландах», – отметила она.

Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпанией, в которой продолжается преследование сотрудников.

Конкурс состоится в Роттердаме в мае, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.



