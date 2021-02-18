также в разделеМир
Илон Маск решил создать новую криптовалюту 8
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 16
В мире от COVID-19 выздоровели уже более 85 миллионов человек 10
Премьер Грузии подал в отставку 92
ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального 53
Разведка Эстонии: РФ готовится к масштабному конфликту с НАТО 214
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике 77
На Сицилии проснулся вулкан Этна 84
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 19
НАТО увеличит финансирование военной деятельности у границ с РФ 32
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 34
Во Франции заявили о масштабной кибератаке на госучреждения 20
В Конго в результате крушения баржи погибли 60 человек, около 200 – пропали без вести 16
В Британии обнаружили потенциально неуязвимый к вакцинам штамм COVID-19 64
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 75
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 63
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений 44
Лавров заявил, что разрыв отношений с ЕС начался давно 23

Беларусь могут лишить возможности участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2021.

С таким предложением выступила депутат Европейского парламента Карин Карлсбро, передает УНИАН.

«Выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Беларусь от участия в весеннем конкурсе песен «Евровидение» в Нидерландах», – отметила она.

Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпанией, в которой продолжается преследование сотрудников.

Конкурс состоится в Роттердаме в мае, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги