За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против наших воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Пивденного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.