В ближайшей перспективе ожидается открытие рынков Японии и Аргентины для украинского молока, сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время дискуссии о развитии агросектора Украины в рамках публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по 31 стране по различным товарным позициям, среди которых - продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

По словам Магалецкой, в фокусе деятельности Госпродпотребслужбы находятся следующие рынки: Китай; страны АСЕАН (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур) страны Южной Азии (Индия, Шри-Ланка) страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а именно, государства Gulf Cooperation Council, Ирак, Иордания, Израиль, Алжир, Египет, Марокко, Республики Корея; Япония; Турция; Африканские страны (Эфиопия, Ангола, ЮАР).