также в разделеЭкономика
Гетманцев: Украина теряет $2 млрд из-за махинаций при экспорте зерна 26
Великобритания получила возможность импортировать рыбу в Украину 13
В Украине сократилось производство продуктов 23
В Нафтогазе озвучили себестоимость добычи украинского газа 40
Нафтогаз будет сотрудничать с крупнейшей энергокомпанией Юго-Восточной Европы 20
Гетманцев: В ближайшее время ВР примет закон о растаможке «евроблях» за €1000 56
Украина полностью отказалась от вывоза отработанного ядерного топлива в РФ 53
Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам 8
В Укрэнерго уверяют, что отключений потребителей не будет 11
В Нафтогазе озвучили шаги Украины, если «Северный поток-2» не достроят 80
В Раде хотят запретить импорт электроэнергии из РФ 15
Яйца и сахар за год подорожали на 50% 18
Кабмин упростил условия получения ипотеки под 7% 13
В Кабмине озвучили размер компенсации за электроотопление 41
Гетманцев: Пройти 2021 без транша МВФ будет гораздо труднее 19
Коболев: Газсбыты держат украинцев в заложниках 17
Эксперт: Пауза в переговорах Украины с МВФ обвалит гривню 32
Доля Нафтогаза на рынке газа для населения увеличилась в 5 раз 32

В ближайшей перспективе ожидается открытие рынков Японии и Аргентины для украинского молока, сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время дискуссии о развитии агросектора Украины в рамках публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по 31 стране по различным товарным позициям, среди которых - продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

По словам Магалецкой, в фокусе деятельности Госпродпотребслужбы находятся следующие рынки: Китай; страны АСЕАН (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур) страны Южной Азии (Индия, Шри-Ланка) страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а именно, государства Gulf Cooperation Council, Ирак, Иордания, Израиль, Алжир, Египет, Марокко, Республики Корея; Япония; Турция; Африканские страны (Эфиопия, Ангола, ЮАР).  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги