Производство яиц в Украине за первый месяц 2021 года составило 1,018 млрд штук, что на 16,3% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

При этом агропредприятия сократили производство яиц на 23%, тогда как хозяйства населения - на 0,4%.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 2,9% - до 313 тыс. тонн. Отечественные агропредприятия сократили производство на 2,1%, а хозяйства населения - на 4%.

Объем производства молока в Украине в январе 2021 года составил 531,6 тыс. тонн, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

При этом хозяйства населения сократили производство молока на 5,2%, а предприятия увеличили на 1,9%.

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% (до 9,25 млн тонн), яиц – на 2,9% (до 16,194 млрд штук), мяса – на 1,1% (до 3,45 млн тонн).



