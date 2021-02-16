Верховная Рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных - граждан Украины, сообщает пресс-служба ВР

За соответствующие постановление №4655 проголосовали 314 народных депутатов.

Обращении Рада призывает к продолжению политики непризнания попытки аннексии АР Крым и Севастополя, дальнейшей консолидации международного взаимодействия с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы «Крымская платформа».