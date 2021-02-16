также в разделеПолитика
Шмыгаль: Соглашение об «открытом небе» с ЕС могут подписать в начале марта 7
«До уровня женской общаги опустились»: Арестович угодил в скандал 19
Рада вернула конкурсы на госдолжности 16
Французские СМИ: В вопросах цензуры и диктатуры Зеленский переплюнул своего предшественника Порошенко 19
Законопроект о новой процедуре избрания директора НАБУ внесли в Раду 20
Резников: Минские соглашения нуждаются в модернизации и пересмотре 16
В ВР зарегистрированы три законопроекта Зеленского о реформе судебной системы 15
Малюська сообщил детали законопроекта, которым планируют уволить Сытника 50
Бурмич: На закрытых Зеленским телеканалах присутствовали все политсилы и всегда говорили правду 35
Маркосян: Оппозиционные СМИ мешают Зеленскому навязывать украинцам свою политически ангажированную повестку дня 88
Чаплыга: Сегодня более 2/3 украинцев можно называть «агентами Медведчука», потому что они в оппозиции к Зеленскому 105
Шабунин: Кабмин внес законопроект об увольнении Сытника 122
Разумков подписал закон о введении электронных трудовых книжек 87
МИД прокомментировал заявление Богдана о «шантаже» умершего посла Украины 61
Президентский рейтинг: У Зеленского поменялись конкуренты 52
Медведчук: ОПЗЖ – единственная политсила в Украине, которая предлагает конкретные шаги для мирного урегулирования конфликта на Донбассе 52
В окружении Зеленского царят паника, страх и дух предательства 77
Глава Госпогранслужбы Дейнеко, обнародовавший персональную информацию о Тарасе Козаке, может понести уголовную ответственность 39

Верховная Рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных - граждан Украины, сообщает пресс-служба ВР

За соответствующие постановление №4655 проголосовали 314 народных депутатов.

Обращении Рада призывает к продолжению политики непризнания попытки аннексии АР Крым и Севастополя, дальнейшей консолидации международного взаимодействия с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы «Крымская платформа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги