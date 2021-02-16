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Вакцинация от коронавируса противопоказана людям, которые болеют COVID-19 или только недавно выздоровели.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской.

На вопрос, можно ли делать прививки человеку, который болеет коронавирусом, Донской ответил:

«Это универсальное противопоказание для любой прививки - нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку. - Ред.), чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь», - отметил он.

 
ForUm

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